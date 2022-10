Romantyczna Polska - koncert w Filharmonii

Artyści, którzy zaśpiewają w niedzielę w Filharmonii, są zwycięzcami i laureatami prestiżowych konkursów międzynarodowych. Monika Buczkowska (sopran) jest solistką Opery we Frankfurcie, gdzie śpiewa miedzy innymi Paminę w "Czarodziejskim flecie" Mozarta. Z kolei Paweł Trojak (baryton) występował na scenach m. in. Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, Festiwalu w Salzburgu, Warszawskiej Opery Kameralnej, Opery Wrocławskiej i Krakowskiej, Theater Freiburg, New Generation Festival we Florencji, Lyric Opera of Chicago, Teatro La Fenice w Wenecji oraz wielu innych.



W koncercie udział wezmą również Jolanta Munch (fortepian) oraz Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej pod batutą Elżbiety Krzemińskiej. W programie pieśni F. Chopina, S. Moniuszki i M. Karłowicza.



Bilety na koncert kosztują od 20 do 30 zł.