Światowa premiera! Giganci prog rocka – The Flower Kings – zaprezentują w Lublinie premierowy materiał.

Większość piosenek "Królów kwiatów" trwa ponad pięć, czasem nawet ponad dziesięć minut, a mimo to rzadko się nudzi. Duża w tym zasługa założyciela, lidera i głównego kompozytora zespołu Roine Stolta, który 30 lat temu postanowił powołać do życia The Flower Kings. Zanim narodził się TFK lider udzielał się w popularnej grupie Kaipa. Debiutancki album TFK „Back in the World Adventures” spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, tak ze strony fanów, jak i dziennikarzy muzycznych, którzy wychwalali oryginalne podejście do twórczości rocka progresywnego. Ich dorobek płytowy obejmuje 16 płyt długogrających oraz 4 płyty koncertowe.

Na wrzesień tego roku zapowiedziany jest nowy album Szwedów, którego premiera będzie miała miejsce podczas koncertu m.in. w Lublinie! Z informacji napływających z obozu The Flower Kings można się dowiedzieć, że nowa płyta to stylistyczny powrót do muzycznych korzeni. Dowodem na to jest powrót do składu Michaela Stolta, który występował z grupą w latach 90-tych.

Jako support zaprezentuje się nasz lubelski rodzynek – Acute Mind. Ich debiutancki album „Acute Mind” narobił niemałego hałasu. Płyta ta znalazła się w prestiżowym gronie 50 najważniejszych płyt polskiego prog rocka wg. miesięcznika „Teraz Rock”. Następca świetnego debiutu "Under The Empty Sky," wydany w lipcu 2020 roku, zdobył uznanie branży muzycznej oraz gorące recenzje od fanów rocka progresywnego.

Oprócz Lublina The Flower Kings odwiedzi jeszcze takie polskie miasta jak: Poznań i Piekary Śląskie. Lubelski koncert odbędzie się w sobotę 7 października w Studiu im. Budki Suflera Radia Lublin o godzinie 19.00. Bilety do nabycia na platformach biletowych.