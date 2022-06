Światowej sławy śpiewak w Lublinie: każdy występ musi dostarczać wrażeń

Już w poniedziałek będziemy mogli usłyszeć ich w Lublinie w CSK podczas finałowego koncertu.

Od kilku dni młodzi uzdolnieni śpiewacy ćwiczą podczas warsztatów w ramach Antonina Campi Opera Masterclass 2022 pod okiem mistrzów śpiewu: oprócz Kwietnia także pochodzących z Lublina Ewy Vesin (sopran) oraz Rafała Bartmińskiego (tenor). To cykliczne wydarzenie, którego celem jest przekazanie młodym śpiewakom przez słynnych artystów cennych wskazówek, rad i uwag.

– Dla wszystkich śpiewaków rozmowa i praca z bardziej doświadczonym kolegą, trochę starszym, jest ekscytująca i daje bardzo wiele, ponieważ ja – czerpiąc z własnego doświadczenia – jestem w stanie powiedzieć tym ludziom, jak to naprawdę wygląda na scenie, jak powinno się kształtować własną interpretację i głos właśnie w celu uzyskania jak najlepszego efektu – mówi Dziennikowi Mariusz Kwiecień, baryton, który po karierze na deskach oper całego świata jest teraz dyrektorem artystycznym Opery Wrocławskiej. – Ci młodzi ludzie to jest przyszłość naszej wokalistyki, musimy w nich zainwestować, żebyśmy mogli ich potem pięknie oceniać i słuchać na scenie.

Kwiecień podkreśla, że każdy występ jest dla publiczności. – Dla siebie też, bo kochamy śpiewać, ale najważniejsze jest dostarczenie wrażeń publiczności. Mozart zrobił swoje, Verdi zrobił swoje, napisali świetną muzykę, ale my musimy w to włożyć nasze głosy, nasze ciała, naszą interpretacje i przekazać to w taki sposób, żeby publiczność za 10, 15, za 30 i 100 lat przychodziła do teatru – dodaje maestro.

W sumie w warsztatach bierze udział 18 osób. To, jakie umiejętności wynieśli ze spotkań ze swoimi mentorami, będziemy mogli ocenić już w poniedziałek 20 czerwca o godz. 18 podczas koncertu finałowego w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur przy pl. Teatralnym 1 w Lublinie. Usłyszymy wybrane arie i pieśni operowe.

Wstęp bezpłatny, wejściówki do odbioru w kasie CSK.