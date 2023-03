"Usiądźmy przed drogą" - Adam Szabat w Domu Kultury LSM

W repertuarze koncertu znajdzie się kilkanaście utworów z gatunku piosenki literackiej, zaaranżowanych na dwuosobowy zespół muzyczny (gitara akustyczna, śpiew). W koncercie u boku Adama Szabata wystąpi gitarzysta Waldemar Korzeniowski.



- "Usiądźmy przed drogą" to nie tylko nawiązanie do wschodniego zwyczaju koncentracji przed podróżą, ale przede wszystkim zaproszenie do podróży - zachęcają organizatorzy.



Bilety na koncert kosztują 20 zł.