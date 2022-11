Utwory z najpopularniejszych musicali w koncercie grupy Accantus

Studio Accantus to grupa utalentowanych solistów, którzy największą popularność zdobyli na YouTube. To artyści z dużym dorobkiem scenicznym, występujący na deskach teatrów w całej Polsce, laureaci konkursów, uczestnicy muzycznych programów telewizyjnych.



W repertuarze koncertu znajdą się m.in. przeboje z musicali "SIX", "Dear Evan Hansen", "Upiór w operze", "Kraina lodu" czy "Król rozrywki".



Wystąpią: Małgorzata Chruściel/Aleksandra Gotowicka, Paulina Grochowska/Patrycja Mizerska, Kuba Jurzyk, Natalia Piotrowska-Paciorek, Sylwia Przetak, Paweł Skiba, Adrian Wiśniewski oraz (w jednym z utworów) gość niespodzianka.



Artystom będzie towarzyszyć zespół Accantus Live Band złożony z 8 muzyków sesyjnych i orkiestrowych.



Bilety w cenie od 100 zł do 160 zł dostępne w kasie CSK i online.