Za tydzień rusza Kazimiernikejszyn. Kogo zobaczymy na festiwalu?

Areszt dla recydywisty. Napadł, pobił, okradł

Za rozbój grozi od 2 do 12 lat więzienia. Ale 25-latek z Chełma musi się liczyć z dłuższą odsiadką. Bo jest recydywistą. Był karany i niczego go to nie nauczyło. Dokonał rozboju na 37-letnim mieszkańcu miasta.