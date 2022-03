Zespół Machina w Kultowej Klubokawiarni

Grupa Machina powstała w 2009 roku w Lublinie z inicjatywy wokalisty Michała Denisa i gitarzysty Krzysztofa Bobyka. Zespół w ostatniej dekadzie brał udział m.in. w show Polsatu "Must Be The Music" oraz w festiwalach muzycznych, takich jak "Kraśnik Blues Meeting" na którym w 2014 roku zdobyli Grand Prix.

Skład zespołu tworzą: Michał Denis (wokal), Marcin Fidecki (klawisze), Piotr Koszałka (gitary), Filip Leszczyński (perkusja) oraz Marcin Sokołowski (gitara basowa).

W 2019 roku zespół Machina wydał debiutancką płytę "Czarodzieje Pustych Słów" pod okiem włoskiego producenta muzycznego Giuseppe Bassiego.

Bilety na koncert w cenie 20 zł dostępne są na platformie kupbilecik.pl.