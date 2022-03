"Jezioro Łabędzie". Polski Balet Królewski w Lublinie

Polski Balet Królewski to stosunkowo młoda formacja, która jednak już zdobyła uznanie i renomę poza granicami kraju. Skład grupy tworzą najlepsi polscy, zachodnio i południowoeuropejscy tancerze, na co dzień związani z takimi teatrami jak: Teatro alla Scala w Mediolanie, Varna Opera Theatre, Sofia Opera and Ballet czy Teatr Wielki w Poznaniu.



Solistami Polskiego Baletu Królewskiego są m.in. Douglas de Oliveira Ferreira, Clara Uzhizake, Yassaui Mergaliev, Alessandro Bonavita, Arkadiusz Gumny, Marika Kucza, Stella Walasik oraz

Wiktor Krakowiak – Chu.



- Tak dobrany zespół jest gwarancją mistrzowskiego warsztatu, jak i głębokiej znajomości światowej klasyki tańca oraz współczesnych trendów - twierdzą organizatorzy spektaklu.



9 kwietnia w Centrum Spotkania Kultur będzie można zobaczyć klasyczny balet "Jezioro Łabędzie", które uchodzi za jedno z najważniejszych dzieł w całej literaturze baletowej.



Bilety na spektakl dostępne są w Księgarni Książnica (Krakowskie Przedmieście 39), Sklepie Muzycznym Riff (ul. Lubartowska 11/13) oraz online na platformie kupbilecik.pl.