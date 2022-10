Jubileusz Teatru Starego. Andrzej Seweryn jako Król Lear

Spektakl w reżyserii Janusza Opryńskiego i ze scenografią Justyny Łagowskiej odwoła się do jednej z pierwszych w historii premier Teatru Starego. 20 października 1822 roku trupa Karola Bauera wystawiła pierwszy spektakl w nowo wybudowanym gmachu.



- Choć nie znamy tytułu tej pierwszej sztuki wystawianej na deskach naszego Teatru, to wiemy, że pierwszą udokumentowaną realizacją był właśnie "Król Lear" z aktorem Janem Kochanowskim w roli głównej. Dlatego właśnie, w rocznicę inauguracji lubelskiej sceny zaprezentujemy Państwu kolejną odsłonę szekspirowskiego klasyka - opowiadają organizatorzy wydarzenia.



Przedstawienie będzie można zobaczyć także w piątek o godz. 19 oraz w sobotę i niedzielę o godz. 16 i 20.



W ramach świętowania jubileuszu Teatr Stary zaprosi także do oglądania wystawy odkrywającej historię Teatru Starego. Ekspozycja będzie dostępna w foyer budynku. Do końca roku realizowane będą specjalne oprowadzania po wystawie.



Harmonogram:



3.11 - oprowadza Justyna Łagowska - autorka koncepcji i reżyserka wystawy

20.11 - oprowadzają Katarzyna Drobek, Magdalena Wiśniewska - architektki wystawy

27.11 - oprowadza Jarosław Cymerman - odpowiedzialny za część merytoryczną poświęconą dziejom Teatru

04.12 - oprowadza Dorota Buchwald - odpowiedzialna za część merytoryczną poświęconą dziejom Teatru

11.12 - oprowadza Maciej Gil - odpowiedzialny za część merytoryczną poświęconą kinu w Teatrze



Ponadto 20 października zostanie uruchomiona nowa strona internetowa stanowiąca bogate kompendium wiedzy o Teatrze Starym. Będzie ona dostępna pod adresem: www.200.teatrstary.eu.