Kolekcje Sztuki Staropolskiej. Spektakl "Brama" w Teatrze Osterwy

"Kolekcje Sztuki" to projekt Fundacji Sztuki Kreatywna Przestrzeń, którego głównym zadaniem jest zbudowanie przestrzeni spotkania, metafizyki z codziennością, sacrum i profanum. Do końca grudnia realizowane będą słuchowiska teatralne z udziałem publiczności, spotkania z zaproszonymi gośćmi, pokazy spektakli, koncerty i inne inicjatywy.



"Brama" to już drugie ze słuchowisk powstałych w ramach projektu. Scenariusz Jarosława Cymermana powstał na podstawie tekstów Sebastiana Klonowica, a za reżyserię odpowiada Grażyna Lutosławska. W słuchowisku występują: Tomasz Bielawiec, Wojciech Rusin, Jowita Stępniak i Magdalena Sztejman.



Po premierze w Teatrze Osterwy, słuchowisko będzie można usłyszeć na antenie Radia Lublin - 6 listopada o godz. 20.15.



Dodatkowo, 3 listopada w siedzibie Radia Lublin nagrywane będzie trzecie słuchowisko - "Uciechy staropolskie" w oparciu o intermedia teatralne. W nagraniu będzie mogła wziąć udział publiczność.