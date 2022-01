Komedia "Ostra jazda" w Centrum Spotkania Kultur

To historia grupy osób, które z dnia na dzień tracą pracę. Nie chcą walczyć o nową posadę i czekać miesiącami na zatrudnienie, więc sami wymyślają sobie zajęcie. Wpadają na karkołomny i dosyć niebezpieczny pomysł - postanawiają zrealizować... film erotyczny.



- Wszystko zaplanowane jest w szczegółach...ale jak to w życiu bywa, a w komedii to już na pewno, nie wszystko jest takie jakie na pozór wygląda. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli i bardzo komplikuje, a to z kolei powoduje mnóstwo śmiesznych sytuacji i zabawę aż do łez - twierdzą organizatorzy pokazów.



W obsadzie spektaklu znaleźli się: Marta Wierzbicka, Katarzyna Żak, Mirosław Baka, Jan Jankowski i Przemysław Sadowski.



Bilety na spektakl dostępne są w cenie od 60 zł. Wejściówki do nabycia za pośrednictwem platformy kupbilecik.pl.