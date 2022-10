Konfrontacje Teatralne: koncert Natalii Przybysz w Lublinie

W sobotę o godz. 19 scenę w Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12) przejmie laureatka Fryderyków - Natalia Przybysz. Artystka zaprezentuje w ramach Konfrontacji Teatralnych materiał z płyty "Zaczynam się od miłości", której tytuł stanowi parafrazę tytułu zbioru tekstów Kory wydanych w formie książki. Natalia Przybysz wykona niezaśpiewane dotąd teksty Kory z muzyką skomponowaną przez artystkę oraz jej zespół – Jurka Zagórskiego, Mateusza Waśkiewicza, Pata Stawińskiego i Kubę Staruszkiewicza. Bilety na koncert kosztują od 60 do 80 zł.



Tegoroczne Konfrontacje Teatralne przyniosą również w przyszłym tygodniu kolejne spektakle. Już 17 października o godz. 19 będzie można zobaczyć monodram "Byk" Szczepana Twardocha w wykonaniu Roberta Talarczyka. Bohaterem przedstawienia jest Robert Mamok, który w dwóch językach, po polsku i po śląsku zmaga się z własną tożsamością klasową i etniczną. Zarówno Twardocha, jak i Talarczyka, będzie można spotkać po przedstawieniu w Centrum Kultury. Bilety na spektakl kosztują 40/50 zł, a wstęp na spotkanie autorskie jest bezpłatny.



Z kolei w czwartek, 20 października, Konfrontacje Teatralne przeniosą się do Studia TVP Lublin (ul. Raabego), gdzie o godz. 19 zaprezentowany zostanie spektakl "Powrót do Reims" inspirowany książką wybitnego francuskiego socjologa Didiera Eribona. W obsadzie: Jacek Poniedziałek, Marta Malikowska i Yacine Zmit. Bilety: 50/60 zł.