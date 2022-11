Coś dla dzieci nie tylko, bo będzie Kieślowski. Listopad w Teatrze Andersena. Repertuar

Początek listopada w Teatrze Andersena przebiegnie właśnie pod znakiem spektaklu Krzysztofa Rzączyńskiego. Scenariusz Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza opowiada o przeczuciu, jakiego doświadczają dwie kobiety o tym samym imieniu, wyglądzie i podobnych, do pewnego momentu, życiorysach. Twórcy spektaklu zadają pytanie, czy obie Weroniki nie są częścią tej samej osoby? Spektakl będzie dostępny w repertuarze teatru do 9 listopada.

W weekend 12-13 listopada instytucja zaprosi z kolei najmłodszych widzów na pokazy "Pyzy na polskich dróżkach". Tytułowa Pyza zabierze widzów na ścieżki, na których sama stawia pierwsze kroki i gdzie najmłodsi mogą spotkać bogaty, podwórkowy zwierzyniec.

W dniach 16-26 listopada kolejna propozycja dla maluchów, tym razem nieco starszych, bo wieku od 5 lat. Widzowie zobaczą "Proszę słonia" na podstawie książki Ludwika Jerzego Kerna.

Ostatnia propozycja na listopad to "Dziewczynka z emocjami", którą będzie można obejrzeć 26 i 27 listopada. Jest to wydarzenie artystyczno – edukacyjne improwizowane z muzyką na żywo, włączeniem publiczności w dialog, zrealizowane we współpracy z Fundacją Kropka.

W listopadzie Teatr Andersena zaprasza również na wydarzenia edukacyjne. Dla grup zorganizowanych teatr szykuje zajęcia z cyklu: Akademia Andersena, Zakulisowe sprawy, Idzie lalkarz światem czy W kolorach cieni. Z kolei rodziny mogą wziąć udział w odbywających się w każdą trzecią niedzielę miesiąca zajęciach z cyklu Rodzinne podróżowanie.

Repertuar:

Podwójne życie Weroniki:

02.11. g. 10:00

03.11. g. 10:00

04.11. g. 10:00 i 18:00

05.11. g. 18:00

06.11. g. 18:00

08.11. g. 10:00

09.11. g. 10:00

Pyza na polskich dróżkach:

12.11. g. 16:00

13.11. g. 12:00

Proszę słonia:

16.11. g. 9:30 i 11:30

17.11. g. 9:30 i 11:30

18.11. g. 9:30 i 11:30

19.11. g. 16:00

20.11. g. 12:00

22.11. g. 9:30 i 11:30

23.11. g. 9:30 i 11:30

24.11. g. 9:30 i 11:30

25.11. g. 9:30 i 11:30

26.11. g. 16:00

Dziewczynka z emocjami:

26.11. g. 12:00

27.11. g. 12:00 i 16:00