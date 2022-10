Spektakl "Dworzec-rezygnacja" będzie dostępny online

Przedstawienie opowiada o rodzinie Kurdów pochodzących z Iraku, która przed prześladowaniami w rodzimym kraju ucieka do Polski. Twórcy pragną poprzez sztukę ukazać problemy tych, którzy z różnych względów pragną dostać się do Polski.



- Po wybuchu wojny w Ukrainie, słowo "uchodźca" zmieniło swoje znaczenie – z pejoratywnego na neutralne. Jednocześnie sposób traktowania zależy nie tylko od tego, na jakiej granicy znajdują się uchodźcy przybywający do Polski, ale także od tego, skąd pochodzą, jaką mają kulturę - twierdzą pomysłodawcy spektaklu, który podejmuje właśnie temat problemów uchodźców.



Po spektaklu odbędzie się dyskusja prowadzona przez Natalię Gebert związaną z Fundacją Inicjatywa Dom Otwarty, z udziałem Aleksandry Chrzanowskiej ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Tadżyka mieszkającego w Polsce – Sanjara Hoshimi, a także zespołu realizującego projekt.