"Tajemniczy Ogród" - premiera w Teatrze Andersena

Dni Łukowa za kilka miesięcy. Ale kasa dla artystów potrzebna już teraz

Chociaż do Dni Łukowa zostało jeszcze kilka miesięcy, to już teraz trzeba było dołożyć pieniądze do organizacji tej imprezy. Nie spodobało się to radnemu Leonardowi Baranowskiemu (PiS), który wolałaby, aby więcej środków szło na integracyjny festyn dla niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.