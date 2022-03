Warsztaty dla grup w Teatrze Andersena

Rosjanie poza żużlem w Polsce? "Dzwońcie do prezesa, dzwońcie do Ekstraligi"

Według niepotwierdzonych informacji, Grigorij Łaguta i Mark Karion nie będą w nadchodzącym sezonie reprezentować barw Motoru Lublin. Co więcej, Polski Związek Motorowy ma nie potwierdzać do startów żadnego zawodnika nie tylko z Rosji, ale również z Białorusi. To pokłosie inwazji wojsk Władimira Putina na Ukrainę