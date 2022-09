Mapping wąwozu i ząb mozazaura. Nowości w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym

Na zwiedzających przyrodniczy oddział muzeum czeka dwunastometrowa gablota, w której pokazano zwierzęta żyjące na terenie Małopolskiego Przełomu Wisły, w wodzie, na lądzie i w powietrzu.

Warto będzie obejrzeć również wystawę „W Krainie Wąwozów” prezentującą dioramę kazimierskiego wąwozu Korzeniowy Dół oraz mapping tłumaczący proces powstawania lessowych wąwozów.

Na piętrze oddziału przyrodniczego Muzeum Nadwiślańskiego znalazła się natomiast wystawa „Tajemnice Wymarłego Świata” ze skamieniałościami z okresu kredowego, jakie znaleziono w okolicznych kamieniołomach. Wśród nich jest kręgosłup i ząb jednej z największych jaszczurek w dziejach: mozazaura. To gad żyjący ok. 70 mln lat temu osiągał do 17,5 metrów długości przy wadze dochodzącej do 14 ton.

Zainteresowani nowymi wystawami muszą jeszcze chwilę zaczekać. Oddział przyrodniczy zostanie otwarty w drugi weekend września (9-11). W kolejnych tygodniach wystawy będę czekały na zwiedzających każdorazowo od czwartku do niedzieli. Bilety normalne będą w cenie 10 zł.

Poza remontem spichlerza, w ramach unijnego projektu wspartego środkami województw i resortu kultury, odrestaurowano: Dwór z Gościeradowa, Dom Wójtowski z Modliborzyc, Willę Kuncewiczów i Kamienicę Celejowską. Prace trwały od 2018 roku. Zabytki przystosowano do współczesnych standardów muzealnych i powiększono ich powierzchnie ekspozycyjne. Łączny koszt projektu przekroczył 26 mln zł, z czego blisko 15 mln zł to dofinansowanie z UE.