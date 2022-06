Większe M to nie zawsze więcej szczęścia

Aż 79 proc. Polaków lubi swój dom, a 91 proc. wskazuje, że jest to miejsce, w którym mogą się w pełni zrelaksować – wynika z raportu Otodom i ThinkCo. Wiele osób jest na tyle mocno przywiązanych do swojego mieszkania, że przebywanie poza nim budzi w nich uczucie tęsknoty. Na poczucie szczęścia składa się wiele czynników zewnętrznych, wynikających m.in. z lokalizacji naszego domu. Aż 57 proc. Polaków zwraca uwagę, że czują się szczęśliwi w mieście, w którym mieszkają, gdzie mają bliski dostęp do sklepów (29 proc.), ich miejsce zamieszkania jest przyjazne dla środowiska (21,7 proc.), dobrze skomunikowane (23,9 proc.), bezpieczne (21,7 proc.) i oferujące liczne rozrywki oraz formy relaksu (21,1 proc.).

53 proc. Polaków docenia też tereny zieleni w swojej okolicy bardziej niż przed pandemią.

Metraż ważny, ale nie najważniejszy

– Choć dane rynkowe pokazują, że z roku na rok średnia liczba metrów kwadratowych na mieszkańca rośnie, to sam metraż nie jest dla Polaków najważniejszym wyznacznikiem szczęścia w ich domu – komentuje Marta Buzalska, ekspertka Otodom. – Badanie, które przeprowadziliśmy jeszcze w trakcie trwania pandemii wspólnie z SWPS Innowacje, pokazało, że choć Polacy poszukiwali wówczas większego metrażu, to po samej przeprowadzce najczęściej okazywało się, że nowe mieszkanie miało metraż podobny do poprzedniego. Mimo wszystko czuli się szczęśliwsi w nowym miejscu, gdyż percepcja przestrzeni wiąże się nie tylko z jej metrażem, ale też jej dobrą organizacją – uzasadnia ekspertka.

Funkcjonalność przede wszystkim

Dla Polaków ważnym aspektem wpływającym na szczęście w ich domu jest jego praktyczność – aż 87 proc. badanych funkcjonalne wnętrza i praktyczne rozwiązania uważa za priorytet. 58 proc. respondentów wskazało ważną rolę estetyki i stylu wnętrza, 57 proc. jakość materiałów i wyposażenia, a 40 proc. cenę. Tylko dla 15 proc. decydującymi wyznacznikami są bezpieczeństwo dzieci oraz ich potrzeby, a 14 proc. podkreśla modne rozwiązania i trendy przy urządzaniu domu.

Mieszkańcy Polski nie są eko?

O ekologicznym budownictwie mówi się przede wszystkim w kontekście nieruchomości komercyjnych, gdzie kwestia certyfikacji i efektywności energetycznej budynków jest pewnego rodzaju standardem. Jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, Polacy dostrzegają trendy ekologiczne – jest nimi zainteresowanych przeszło 88 proc. – jednak tylko 37,6 proc. zwraca lub zwróciłoby uwagę na to, czy ich nowe cztery kąty są, lub będą wykonane z materiałów ekologicznych. Więcej niż 40 proc. respondentów ignoruje ten aspekt. Główną przeszkodą, która powstrzymuje Polaków przed wprowadzeniem rozwiązań ekologicznych, jest brak finansowania. Taki powód wskazało aż 70 proc. badanych.

Prawie 35 proc. osób zadeklarowało, że byliby skłonni dopłacić za wykorzystanie ekologicznych materiałów w budowie ich nieruchomości, podczas gdy 33,2 proc. nie chciałaby tego robić. Zapłacić za rozwiązania ekologiczne, takie jak odnawialne źródła energii, oświetlenie LED, zieleń wokół domu czy też odpowiednio przygotowane miejsce do segregacji śmieci, byłoby skłonnych aż 56 proc. ankietowanych.