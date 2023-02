Doktorantka z Politechniki Lubelskiej została Studentem-Wynalazcą i jedzie do Genewy

Justyna Pastuszak jest współautorką cyklu trzech wynalazków dotyczących sposobu wytwarzania krzemowego ogniwa fotowoltaicznego z dodatkowym poziomem energetycznym w paśmie zabronionym. Rozwiązanie to przeznaczone jest dla poprawy efektywności fotokonwersji, a w konsekwencji sprawności krzemowych paneli fotowoltaicznych powszechnie stosowanych w instalacjach i elektrowniach PV.

– Aktualnie około 80 proc. wszystkich istniejących instalacji fotowoltaicznych jest oparte na technologii krzemowej, czyli wykorzystuje panele wykonane z krzemu w różnych technologiach. Nasz wynalazek jest przeznaczony do tego typu paneli, co powoduje, że ewentualne jego wdrożenie może przyczynić się do jeszcze większego wzrostu popularności fotowoltaiki jako alternatywnego źródła energii – informuje współautor wynalazku prof. Paweł Węgierek, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

Jak podkreśla Pani Pastuszak, zaletą nagrodzonego rozwiązania, biorąc pod uwagę aktualne kierunki rozwoju technologii wytwarzania ogniw krzemowych z coraz szerszym wykorzystaniem implantacji jonowej, jest obniżenie kosztów wprowadzenia do produkcji oraz zwiększenie opłacalności stosowania ogniw krzemowych.

I właśnie to rozwiązanie została nagrodzone wyjazdem na Międzynarodową Wystawę Wynalazków w Genewie – Geneva Inventions 2023 oraz udział w Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2023. W tegorocznej edycji nadesłano 123 rozwiązania opracowane przez 285 twórców z 23 uczelni i instytutów badawczych. Najwięcej, bo 14 rozwiązań, nadesłano z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na drugiej pozycji uplasowała się Politechnika Lubelska z 12 wynalazkami.