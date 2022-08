Historia i teraźniejszość. Szkoły bez kontrowersyjnego podręcznika? Samorządowcy apelują

– W związku z prowadzeniem do liceów i techników podręcznika do HiT prof. Wojciecha Roszkowskiego i tym, że niektóre samorządy postanowiły, że ich szkoły nie będą z niego korzystać, także postanowiliśmy jako miejscy radni zareagować – mówi szef klubu radnych ŚWS Mariusz Wilk. – Jako klub radnych Świdnik Wspólna Sprawa zwróciliśmy się z apelem do burmistrza, by ta publikacja nie została wprowadzona w miejskim liceum ogólnokształcącym.

Apel „przeciwko dopuszczeniu podręcznika prof. W Roszkowskiego do nauczania w świdnickich szkołach” został odczytany podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Świdnik. Czytamy w nim m.in. że publikacja ta przedstawia sfałszowany, zniekształcony, nieprawdziwy i krzywdzący obraz historii, teraźniejszości oraz polskiego społeczeństwa. „Treści zawarte w tej książce zawierają ponadto elementy nienawiści przedstawiając osoby o innych poglądach niż autora w negatywnym świetle. Feminizm został tu porównany do nazizmu, a walka o prawa kobiet jako „zbrodnicza ideologia”. Jako publikacja mająca być podręcznikiem szkolnym uderza w dzieci poczęte w wyniku leczenia niepłodności, nazywając metodę in vitro produkcją i hodowlą ludzi oraz stawiając pytanie „kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?” – czytamy w apelu, który został przekazany burmistrzowi miasta Waldemarowi Jaksonowi (związany z Prawem i Sprawiedliwością).

Podobny apel wystosują też do starosty Łukasza Reszki (PiS) radni powiatowi ze Świdnik Wspólna Sprawa. – Rzeczywiście mamy taki zamiar, tym bardziej, że jednym z radnych jest pan Radosław Brzózka, który pracuje w Ministerstwie Edukacji i Nauki – zapowiada radna Edyta Lipniowiecka (ŚWS). – Chcielibyśmy skierować apel na najbliższej sesji, choć nie wiadomo jeszcze na kiedy zostanie zwołana. Liczę, że niedługo. Moja opinia na temat podręcznika prof. Roszkowskiego nie odbiega od zdania osób, które są oburzone tą publikacją. Ciężko mi zrozumieć czy kierowało się ministerstwo, że chce aby nauczyciele uczyli z tego tak kontrowersyjnego podręcznika młodzież.

Nie wiadomo jeszcze, czy uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku będą się uczyć z podręcznika prof. Roszkowskiego.

– Zastanowimy się nad tym z nauczycielami na początku września – zapowiada Mirosław Król, dyrektor świdnickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, w skład którego wchodzi II LO, nauczyciel historii i filozofii. Mirosław Król, który jest też radnym powiatowym, starował z listy PiS. – Nie znam treści ani uzasadnienia apelu radnych z klubu Świdnik Wspólna Sprawa. Nie czytałem także podręcznika prof. Roszkowskiego, kupiłem go w środę i chcę przeczytać w weekend. Wtedy też wyrobię sobie zdaniem na temat tej publikacji.

Zdaniem dyrektora ZSO nr 1 sam podręcznik i to, że jest postrzegany jako kontrowersyjny, nie stanowi problemu. – Bo o wszystkim można dyskutować – podkreśla dyr. Mirosław Król. – Rolą nauczyciela jest to, by rozmawiać z uczniami także na kontrowersyjne tematy i nauczyć ich dyskutować spokojnie i na argumenty. Jak też nauczyć samodzielnego myślenia.

A jak będzie w szkołach prowadzonych przez powiat, czy licealiści i uczniowie technikum będą z niego korzystać?

– Nauczyciele mojej szkoły podjęli decyzję, aby był to podręcznik przygotowany przez WSiP. Tyle, że Ministerstwo Edukacji i Nauki jeszcze tej publikacji nie dopuściło. I nie wiadomo czy w ogóle dopuści – mówi Stanisław Stefańczyk, dyrektor I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku. – Najprawdopodobniej będzie więc tak, że nauczyciele nie będą korzystać z żadnego podręcznika, tylko będą sami przygotowywać na lekcje materiały. I dodaje: – O podręczniku prof. Roszkowskiego nie chcę się wypowiadać. Wokół tej sprawy jest duży szum medialny.

Od części rodziców otrzymałem informację, by szkoła nie korzystała z tego podręcznika, dlatego ja tej publikacji nie rekomenduję.

– Nie będziemy korzystać z podręcznika prof. Roszkowskiego, tylko z publikacji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, ponieważ większość książek wykorzystywanych do nauki w naszej szkole jest właśnie z tego wydawnictwa – zapowiada Anna Goral, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku.

– Burza medialna wokół tej publikacji miała wpływ na to, że podręcznik budzi wiele emocji – uważa Waldemar Szałek, dyrektor Zespół Szkół w Piaskach. – Poza tym nie spotkałem się do tej pory, żeby jakiś inny podręcznik budził aż tyle emocji. Wybór podręcznika do HiT pozostawiam w gestii nauczyciela prowadzącego zajęcia z tego przedmiotu.

Z Renatą Maziarz, dyrektor Zespół Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku nie udało nam się wczoraj skontaktować.

Jednak zarówno I LO jak też III LO (działające w ZS nr 1) znalazły się na mapie szkół (Wolna Szkoła), „w których nauczyciele i dyrektorzy nie zdecydowali się na wybór podręcznika do HiT-u promowanego przez ministra Czarnka, kuratorkę Nowak, czy Tadeusza Rydzyka, autorstwa Wojciecha Roszkowskiego”.