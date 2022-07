Matura 2022. Jak poszło uczniom z woj. lubelskiego? "Myślałam, że będzie gorzej"

Aneta, absolwenta II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, zdawała rozszerzenia z biologii, chemii i angielskiego: – Jestem bardzo zadowolona. Myślałam, że będzie gorzej, bo w tym roku rozszerzenia były trudne.

– Ja też spodziewałam się, że będzie gorzej – przyznaje Ola, jej koleżanka z klasy o profilu biologiczno-chemicznym. – Poszło dobrze, jest zdane, wynik jest zadowalający. Z podstawy najlepiej wyszedł mi angielski i matematyka, z rozszerzeń – angielski. Gdybym mogła się inaczej przygotowywać, patrząc na to z perspektywy czasu, to nic bym nie zmieniła. Myślę, że dobrze rozplanowałam sobie naukę. Teraz planuję zostać w Lublinie na studiach o kierunku medycznym. Na jakich? Zobaczymy, na jakie uda mi się dostać.

Agata, która chwali się podstawą z angielskiego zdaną na 98 proc., wiąże swoją przyszłość z Politechniką Lubelską lub Warszawską i studiami na inżynierii chemicznej. – Myślę, że to zawód który wybiera coraz więcej kobiet. Liczę po jego skończeniu na bardzo ciekawą pracę – mówi.

W województwie lubelskim do egzaminu maturalnego w majowym terminie głównym przystąpiło 15 799 maturzystów. W tym roku, po raz pierwszy zdawali go nie tylko uczniowie liceów ogólnokształcących i techników, ale także branżowych szkół II stopnia. Jak im poszło?

Język polski na poziomie podstawowym zdawano średnio na 53 proc., a rozszerzenie na 56 proc. (w skali ogólnopolskiej to odpowiednio 54 i 55 proc). W woj. lubelskim za egzamin z obowiązkowej i rozszerzonej matematyki otrzymywano średnio 58 proc. i 35 proc. (wyniki w całym kraju to 58 proc. i 33 proc.). Podobne noty w skali województwa i Polski także z języka angielskiego. W regionie to 74 proc. i 60 proc., a w kraju – 76 proc. i 63 proc.

Identyczne wyniki z rozszerzeń w regionie i w kraju otrzymali uczniowie zdający biologię (43 proc.), geografię (40 proc.), fizykę (37 proc.), historię (38 proc.) i wos (30 proc.). Mieszkańcy Lubelskiego lepiej wypadli z chemii (otrzymując 39 proc., przy 37 proc. w skali kraju). Gorzej poszła natomiast informatyka. Średnia ogólnopolska to 40 proc., a w woj. lubelskim to 38 proc.

W całej Polsce maturę zaliczyło 78,2 proc. zdających. 15,5 proc. ma prawo do sierpniowej poprawki a 6,3 proc. nie zdało. W woj. lubelskim zdało 77 proc. maturzystów,. a 15 proc. ma prawo do poprawki. To stawia nas w połowie krajowej stawki. W tym roku najlepiej zdawali uczniowie w woj. mazowieckim i małopolskim (82 proc. sukcesów), podkarpackim (79 proc.) oraz wielkopolskim i śląskim (po 78 proc.). Podobnie jak w naszym regionie, po 77 proc. maturzystów zdawało także w woj. opolskim, lubuskim i łódzkim.