Studenci z lubelskiego dostali stypendia. Kwota zaskakuje

Samorząd województwa lubelskiego nagrodził najlepszych studentów już po raz 20. W tym roku wyróżnienia trafiły do 298 osób. Najwięcej stypendystów studiuje w Lublinie: na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (111 osób), Uniwersytecie Medycznym (99) i Uniwersytecie Przyrodniczym (47). Wyróżnienia trafiły także do uczących się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (10), w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II (9), Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – Filia w Białej Podlaskiej (6), Politechnice Lubelskiej, Uniwersytecie Rzeszowskim (po 3), Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, Politechnce Warszawskiej, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (po 2) oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim (po 1).

Stypendium to 450 zł brutto miesięcznie, przyznawane od stycznia do czerwca. W sumie do studentów trafi blisko 800 tysięcy złotych.

– Pieniądze przeznaczę na udział w kolejnych konferencjach i... wakacje - cieszy się Dominika Miazga, studentka IV roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Stypendium dostała za publikacje naukowe i udział w konferencjach. Podczas jednej z nich przedstawiła pracę „Głęboka stymulacja mózgu w zespole Tourette'a “.

Dla Dariusza Barana, absolwenta lubelskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego, studenta IV roku Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej otrzymane we wtorek stypendium to kolejna nagroda. Niedawno za zgłoszenie patentowe i artykuły naukowe dostał stypendium ministra edukacji i nauki w wysokości 17 tys. złotych. – Pod okiem profesora Stanisława Ostrowskiego i doktora Macieja Malinowskiego wraz z kolegą z uczelni opracowaliśmy nową metodę syntezy hybryd porfirynowo-cukrowych. To takie związki, które mamy we krwi, odpowiadają za wiązanie tlenu. Idea tych, które syntezowałem było stworzenie nowej generacji leków w terapii fotodynamicznej w leczeniu raka – mówi młody naukowiec.

Katarzyna Zbietka studentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pochodząca z Wojcieszkowa koło Łukowa stypendium dostała za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia 4,86) oraz działalność pozanaukową i udział w konferencjach. – Sfinansuje dodatkowe kursy, bo te są bardzo ważne w dietetyce, którą studiuję – mówi.

Na rozwój i kolejne szkolenia nagrodę przeznacza także Julia Skóra i Patrycja Dobek z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. - To dla nasz zaszczyt znaleźć się w gronie stypendystów - mówią o wyróżnieniu studentki V roku kierunku bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Bezpieczeństwo Powietrzne LAW. – Zainwestujemy te pieniądze na udział w międzynarodowych konferencjach – zapewniają zgodnie, a Julia dodaje, że kupi jeszcze nowe słuchawki lotnicze.

Studenckie stypendia finansowane są w całości z budżetu samorządu województwa. Od 2019 do 2023 roku 1354 studentów otrzymało już w sumie 3,5 miliona złotych.