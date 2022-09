Od początku roku szkolnego minęły dwa tygodnie. Niektórych lekcji jeszcze nie było

Korzystna zmiana dla osób z kredytami hipotecznymi

Banki będą musiały zwracać kredytobiorcom dodatkowe opłaty poniesione przez nich w czasie od wypłacenia kredytu do dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Chodzi o tzw. ubezpieczenie pomostowe doliczane do comiesięcznej raty. To dla kredytobiorców może być znacząca oszczędność. Nowe zasady będą dotyczyć umów podpisanych po 17 września oraz kredytobiorców, którzy już zaciągnęli kredyt, ale oczekują na wpis hipoteki do księgi wieczystej.