Szkoła z Lublina świętuje 25 lat. Pani dyrektor dostała nietypowy prezent

Podczas uroczystej gali w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pani dyrektor przekazała swojemu zastępcy berło – znak zarządzania szkołą. Sama otrzymała zaś... rower. To prezent od nauczycieli w podziękowaniu za wiele lat pracy.

– Kochana pani dyrektor, dziękujemy za pasję, spokój i pogodę ducha, zawsze otwarte drzwi do gabinetu i tysiące odbytych rozmów. Ludzie nigdy nie zapomną, jak się przy pani czuli – mówili nauczyciele.

– Zostawiam swojemu następcy szkołę, którą zakładałam razem z grupą nauczycieli. Nasza umiejętność rozwiązywania problemów po 25 latach przyniosła owoce w postaci wspaniałych wyników. Ale to nie tylko pierwsze miejsca w Lublinie, województwie, czy kraju, jeśli chodzi o konkursy i olimpiady, ale również to, co jest niemierzalne, czyli te relacje międzyludzkie między nauczycielami i uczniami, które sprawiają, że uczniowie czują się dobrze i chcą chodzić do szkoły. Cieszy mnie to, że w dobrej kondycji psychicznej i dydaktycznej zostawiam szkołę – podkreślała Małgorzata Grzechnik.

Nowy dyrektor zapewnia, że swoje szesnastoletnie doświadczenie w kierowaniu placówkami oświatowymi wykorzysta najlepiej, jak potrafi.

– Jest we mnie dużo emocji, bo rozpoczęcie kierowania szkołą w momencie, w którym odnosi ona duże sukcesy, to dla mnie zarówno wyzwanie, jak i niepokój dotyczący tego czy sprostam. Z doświadczenia zawodowego jednak wiem, że trzeba marzyć, być otwartym i szanować ludzi i wtedy jest bardzo realna szansa na to, że spełni się marzenia. Jestem spokojny, że mając takie grono pedagogiczne uda mi się utrzymać dobre tradycje, a także dołożyć szkole nowych wartości – mówi Marek Krukowski. – Mimo że jest to szkoła prywatna i chodzenie do niej wiąże się z kosztami, to dla tych, którzy chcą się uczyć, a nie mają na to środków finansowych, jesteśmy w stanie, zaproponować podczas indywidualnych rozmów rozwiązania, które to umożliwiają. Marzą mi się uczniowie, którzy są otwarci, nie boją się pokazywać siebie, dostrzegają swoje talenty i chcą się nimi dzielić.

W trakcie jubileuszu oprócz uczniów i nauczycieli, wystąpili także Wojciech i Krystyna Cugowscy wraz z córką, uczennicą szkoły Królowej Jadwigi. Obecna na jubileuszu była także sama Królowa Jadwiga, patronka szkoły. W tej roli jedna z absolwentek szkoły.

– Moje królewskie serce raduje się, gdy słyszę, że moja szkoła odnosi jedne z największych sukcesów w historii Lublina i lubelszczyzny. Trwajcie w tym, co dobre. — życzyła.

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi może się pochwalić pierwszym miejscem w województwie lubelskim i dwudziestym piątym w całym kraju w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Podstawowych 2023 przygotowanym przez Perspektywy.