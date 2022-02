Podwójny rocznik. Czy będzie problem z dostaniem się do wymarzonej szkoły?

Kuratorium Oświaty opublikowało terminarz tegorocznej rekrutacji. Od 16 maja do 24 czerwca uczniowie będą wybierać przyszłe szkoły ponadpodstawowe. Wyjątkiem są np. oddziały dwujęzyczne, w których nabór będzie trwał tylko do 31 maja. Od 24 czerwca do 14 lipca nastolatki będą miały czas na uzupełnienie wniosków o świadectwo ukończenia szkoły oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty (te ostatnie otrzymają 8 lipca). Listy zakwalifikowanych do szkół zostaną opublikowane 22 lipca, a przyjętych – 29 lipca. Do 19 sierpnia trwać będzie rekrutacja uzupełniająca.

Miejsc aż za dużo

W rekrutacji udział wezmą uczniowie, którzy zaczynali naukę w szkołach podstawowych jako 7-latowie oraz pół rocznika 6-latków. O te same miejsce będzie więc konkurować więcej osób niż rok temu. Czy to będzie zatem trudny nabór?

– Patrząc na ofertę przygotowaną przez szkoły w poprzednim roku widać, że liczba wolnych miejsc jest wyższa niż liczba osób kończących naukę. Co więcej, był to nadmiar w skali, który pozwoliłby przyjąć ze spokojem wszystkich uczniów kończących naukę w szkołach podstawowych w tym roku – uspokaja Teresa Misiuk, lubelska kurator oświaty.

W województwie lubelskim w klasach ósmych uczy się dziś 27 161 uczniów. W samym Lublinie jest ich 4197, tymczasem w ubiegłorocznym naborze w mieście było blisko 5,5 tys. miejsc w klasach pierwszych.

– Także w tym roku liczba miejsc będzie wystarczająca – zapewnia kurator Misiuk. – Rekrutacja podwójnego rocznika nie powinna budzić niepotrzebnych negatywnych emocji. Znacznie ważniejsze jest to, żeby wyboru nowej szkoły dokonali świadomie.

A w tym pomogą m.in. zaplanowane na 9 lutego zdalne konferencje dla rodziców i uczniów klas VII i VIII z psychologiem i doradcą zawodowym. Zaproszenie do udziału w spotkaniu już wkrótce będzie przekazywane przez dyrektorów poszczególnych szkół. Oni także będą przekazywać kontakt do zaplanowanego na początek marca tygodnia z doradcami zawodowymi. Sami rodzice i uczniowie mogą jeszcze w lutym zapoznać się o opublikowanym wkrótce na stronach lubelskiego kuratorium oświaty informatora o szkołach ponadpodstawowych z całego województwa.

Mechanik ponad wszystko

Spotkania z doradcami są ważne, bo z roku na rok coraz więcej absolwentów podstawówek wiąże swoją przyszłość ze szkolnictwem zawodowym. Zainteresowanych nauką w ogólniakach jest wciąż ponad połowa wszystkich uczniów, ale liczba ta powoli spada. W województwie lubelskim w roku szkolnym 2017/2018 w pierwszej klasie LO było ich 52 proc. Teraz już tylko 48 proc. W technikach liczba pierwszoklasistów wzrosła natomiast z 37 do 39 proc., a w szkołach branżowych z 11 proc. do 13 proc.

W szkołach branżowych w woj. lubelskim uczniowie mogą zdobyć 34 różne zawody. W technikach aż 67. – W ciągu trzech ostatnich lat najpopularniejszymi zawodami wybieranymi w szkołach branżowych był mechanik samochodowy, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer i cukiernik – wylicza dyr. Elżbieta Denejko z kuratorium. – W technikach największym zainteresowaniem cieszy się natomiast kształcenie przyszłych techników informatyki, techników żywienia i usług gastronomicznych, techników pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa oraz technik ekonomista.