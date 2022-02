To już ostatni weekend przed powrotem do szkolnych ławek

Drugi semestr rozpoczął się już na początku lutego, ale uczniowie z woj. lubelskiego nie zdążyli dostać wielu ocen, bo w połowie miesiąca ruszyły ferie zimowe. Już wiadomo, że od poniedziałku wracają do nauki stacjonarnej. Będzie to możliwe także dlatego, że nie ma już tzw. kwarantanny z kontaktu. To właśnie ona wysyłała na zdalną naukę uczniów nie tylko poszczególnych klas, ale i całych szkół. Teraz nawet gdy u któregoś z uczniów wykryte zostanie zakażenie Covid-19, jego koledzy, o ile nie zachorują, będę mogli uczyć się stacjonarnie.

Pełną parą po feriach ruszają też przygotowania do egzaminów. Tradycyjnie po majówce – 4 maja rozpoczną się matury. Podczas trzech pierwszych dni pozostali uczniowie ogólniaków i techników będą mieli wolne, bo w szkołach będą mogli być tylko zdający. Ci nie mają powodów do dużego stresu. Będą mieli łatwiej bo, podobnie jak w ubiegłym roku, ze względu na epidemię i związane z nią zdalne nauczanie nie będą musieli zdawać egzaminu ustnego. Okrojone został także zakres wiedzy, która będą musieli się wykazać.

Takie same zasady dotyczyć będą ósmoklasistów. W tym roku egzamin na zakończenie nauki w podstawówce miał zostać rozszerzony o czwarty przedmiot obowiązkowy (do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia). Ze względu na pandemię, zdawać będzie go trzeba dopiero w 2024 roku. To jednak nie jedyne uproszczenia, bo zmniejszona została też np. lista lektur do przeczytania do egzaminu. Obowiązkowe nie będą m.in. „Sonety krymskie” Mickiewicza i „Syzyfowe prace” Żeromskiego. Egzamin ósmoklasisty trwać będzie w dniach 24-26 maja. Uczniowie pozostałych klas będą mieli wtedy wolne.

Ale to nie jedyne wolne dni w letnim semestrze. Wprawdzie majówka nie rozpieści, bo 1 maja wypada w niedzielę, ale przed uczniami m.in. trzy dni wolnego od nauki w związku z rekolekcjami wielkopostnymi. Przerwa świąteczna zaplanowana jest od 14 do 19 kwietnia. Oczywiście w poszczególnych szkołach dni wolne mogą wyglądać nieco inaczej, bo to dyrektorzy placówek sami ustalają harmonogramy. Najlepiej widać będzie to w czerwcu. Dniem wolnym będzie Boże Ciało – 16 czerwca, ale zdecydowana większość dyrektorów tradycyjnie ustala też, że wolny ma być następujący po nim piątek.

Rok szkolny zakończy się 24 czerwca, przy czym wiele szkół propozycje ocen poda już w połowie maja.