W liceach znowu będzie tłok. W rekrutacji weźmie udział znacznie więcej uczniów

– Tegoroczni ósmoklasiści są w bardzo złej sytuacji – mówi pani Ewa, mama uczennicy kończącej w tym roku szkolnym podstawówkę. – Nauka jest przerywana kwarantannami i dłuższymi nieobecnościami chorujących nauczycieli. W zeszłym roku mieli praktycznie wyłącznie nauczanie zdalne. Podobnie wyglądał II semestr w klasie szóstej. W piątej klasie też była dłuższa przerwa związana ze strajkami nauczycieli.

– Nic dziwnego, że wiedza uczniów jest na pewno znacznie mniejsza niż ich rówieśników, którzy nie musieli mierzyć się z podobnymi wyzwaniami – dodaje pani Ewa, która martwi się, że jej córka nie dostanie się do wymarzonego ogólniaka, choć ten semestr skończy najprawdopodobniej z piątkami z większości przedmiotów.

Półtora rocznika

Wszystko dlatego, że w najbliższej rekrutacji weźmie udział znacznie więcej uczniów niż dotąd. 1 września naukę w liceach i technikach zaczną nie tylko ci, którzy poszli do podstawówek jako siedmiolatki. Razem z nimi do szkół średnich pójdzie też pół rocznika ówczesnych sześciolatków. Decyzja o obniżeniu wieku szkolnego w 2014 r. była reformą rządu PO-PSL. Wycofanie się z niej obiecywał, idąc do wyborów, PiS i obietnicę zrealizował.

– Efekt jest taki, że w tym roku do szkół ponadpodstawowych pójdzie półtora rocznika. Przy rekrutacji będzie duży tłok. Konkurencja w najbardziej prestiżowych szkołach będzie ogromna. Nie wiem, czy córce uda się zrealizować jej zamierzenia, mimo że może pochwalić się bardzo dobrymi stopniami – przyznaje pani Ewa. – Szansę dawałoby jej zostanie laureatem olimpiad przedmiotowych, ale ze względu na braki w wiedzy z minionych lat nie wiadomo, jak one wypadną.

Powody do zmartwień mają też rodzice dzieci, które naukę rozpoczynały jako sześciolatki. – Z moich obserwacji wśród znajomych wynika, że większość z naszych dzieci ma gorsze stopnie niż starsi koledzy z tej samej klasy. W walce o miejsce w najlepszych szkołach będą mieli mniejsze szanse – stwierdza jeden z rodziców.

Duże spiętrzenie

– W klasach ósmych uczyło się w ubiegłym roku 19 570 uczniów. W tym roku jest ich około 27 000 – mówi Jolanta Misiak, rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Lublinie. Podane przez nią liczby dotyczą uczniów ze szkół na terenie, który podlega lubelskiemu kuratorium.

Problem odczują głównie duże miasta.

– W klasach ósmych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto jest łącznie 3 655 uczniów. W poprzednim roku szkolnym do klas ósmych uczęszczało 2 822 uczniów – informuje Izolda Boguta z biura prasowego w lubelskim Ratuszu.

Jednak władze Lublina zbytnio nie martwią się tłokiem w szkołach średnich. Boguta podkreśla, że liczba osób, które pójdą we wrześniu do klas pierwszych jest i tak mniejsza niż liczba uczniów ostatnich klas, którzy opuszczą te szkoły w czerwcu, a będzie ich 4 188.

– Co rok w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych liczba miejsc przewyższa liczbę kandydatów – dodaje Izolda Boguta. – Są placówki, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem, wówczas konkurencja jest większa, jednak w szkołach prowadzonych przez miasto zapewniamy miejsca dla wszystkich chętnych.