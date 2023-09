Wciąż możesz iść na studia. Jakie kierunki można wybrać?

U przyrodników drugi nabór trwa do 18 września.

– Nadal oferujemy atrakcyjne i ciekawe kierunki studiów, chociaż ich oferta sukcesywnie się zmniejsza. Wyczerpaliśmy już limit miejsc w drugim naborze na przykład na kierunku inżynierskim transport i logistyka oraz licencjackim analityka weterynaryjna – mówi Agnieszka Wasilak z Działu Rekrutacji i Promocji UP.

Do wyboru wciąż jest ponad 30 kierunków studiów pierwszego stopnia.

Na liście są między innymi ekonomia, gospodarka przestrzenna, zootechnika, architektura krajobrazu, ekoenergetyka, czy biotechnologia. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany na stronie internetowej uczelni.

– Wszyscy kandydaci , którzy w najbliższych dniach zarejestrują się w naszym systemie i spełnią warunki rekrutacji będą przyjmowani do wyczerpania wolnych miejsc na danym kierunku – zaznacza Agnieszka Wasilak.