Polski Ład. Rzecznik rządu przeprasza za niższe pensje nauczycieli

W Warszawie pod Sejmem odbyły się protesty przeciwników nowelizacji projektu Lex Czarnek. Znajdujący się tam nauczyciele poruszyli też temat wynagrodzeń. Pedagodzy alarmują, że w wyniku wprowadzenia nowych przepisów podatkowych Polskiego Ładu otrzymali w styczniu niższe pensje.



– W styczniu pensje się obniżyły o 250-300 zł netto. Jest to wynikiem Nowego (Polskiego – red) Ładu, który został wprowadzony i tak naprawdę nie do końca wiemy z czego to wynika – stwierdziła jedna z protestujących.

– Jesteśmy pierwszymi, kolokwialnie mówiąc, ofiarami Nowego Ładu. Jest duże zamieszanie, konsternacja w środowisku bo rzeczywiście inflacja galopuje, a tutaj okazuje się, że nie tylko od 1 stycznia nie możemy liczyć na wzrost wynagrodzeń, a de facto jeszcze obniżkę – podkreślił jeden z uczestników demonstracji.