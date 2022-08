AOC AGON PRO PD27SM Porsche Design: 27 cali i 170 Hz dla graczy

Dla tych, którzy nie lubią czytać:

matryca IPS o przekątnej 27-cali i rozdzielczości 2560 x 1440 px. 99% pokrycia palety sRGB oraz 95% dla palety DCI-P3. Wyświetlacz wspiera VESA DisplayHDR 400 oraz technologię zapobiegającą rozrywaniu obrazu Adaptive-Sync.

Częstotliwość odświeżania to 165 Hz (170 Hz po podkręceniu)m, a czas reakcji: 1 ms.

Cena: 2 309 złotych.

Dla tych, którzy lubią czytać:

„Kontynuując udaną współpracę z marką AGON by AOC, Porsche Design po raz kolejny wnosi wzornictwo inspirowane samochodami sportowymi do świata gamingu. Monitor zdobył nagrody iF Design Award 2022 oraz Red Dot Award: Product Design 2022. Przy czym jego paramtery oraz zaawansowanie technologiczne nie ustępują wyglądowi” – zachwala Roland Heiler, Chief Design Officer w Porsche Design.

Monitor AOC AGON PRO PD27SM ma płaską matrycę IPS o przekątnej 27-cali i rozdzielczości 2560 x 1440 px. Matryca wyświetla 1,07 mld kolorów i ma 99% pokrycie palety sRGB oraz 95% dla palety DCI-P3. Wyświetlacz wspiera VESA Display HDR 400 oraz technologię zapobiegającą rozrywaniu obrazu Adaptive-Sync.

Wzornictwo nawiązuje do elementów samochodów sportowych.

Podstawa monitora została wykonana z aluminium, które dzięki procesowi piaskowania jest matowe. Z tyłu obudowy monitora umieszczono metalowe maskownice głośników, w których zamontowano konfigurowalne podświetlenie RGB. Efekty świetlne dopełnia mały projektor u dołu ekranu. Może on wyświetlać logo Porsche Design albo AGON.

Są też wysuwane z obu stron panelu uchwyty na zestaw słuchawkowy.