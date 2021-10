Chernobylite: Darmowe potwory w Czarnobylu (wideo)

Tytułem przypomnienia: 26 kwietnia 1986 roku o godzinie 1:23 czasu ukraińskiego doszło do katastrofy w Czarnobylu. Igor, bohater gry Chernobylite był wówczas jednym z młodych fizyków pracujących w elektrowni. Na skutek wybuchu stracił swoją ukochaną.

30 lat później postanawia wyruszyć do Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia, by uporać się z przeszłością...

Chernobylite, jak ją określają twórcy z polskiego studia The Farm 51, to science-fiction survival horror RPG rozgrywający się w czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Jest zona, są stalkerzy i dziwne stworzenia. Jest walka, skradanie i sztuka przetrwania. Jest baza i wytwarzanie przedmiotów.

Jest też odpowiednia oprawa graficzna, za która odpowiada między innymi technologia skanowania (fotogrametrii) Reality 51, którą The Farm rozwija już od ponad 5 lat.

Gra, po okresie wczesnego dostępu, swoją premierę miała 28 lipca. Pora na dodatki.

Monster Jint to pierwszy z serii zaplanowanych darmowych DLC. Wprowadza do gry trzy nowe i najgroźniejsze potwory. Każdy z nich ma się charakteryzować unikalnymi umiejętnościami.

Nowe potwory prezentują się tak: