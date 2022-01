Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei. Skarby i przygody (wideo)

Gra Uncharted 4: Kres Złodzieja swoją premierę miała w maju 2016 roku. Po kilku latach od ostatniej przygody Nathan Drake, były poszukiwacz skarbów, musi wrócić do świata złodziei. Jego uznawany wcześniej za zmarłego brat powraca i prosi Drake’a o pomoc w ratowaniu własnego życia, co oznacza mnóstwo przygód, sporo strzelania i pościgów oraz skarb kapitana Avery’go do odnalezienia.

W dodatku Uncharted: Zaginione Dziedzictwo naszą bohaterką jest Nadine Ross. Wyruszamy do Indii, by zdobyć starożytny artefakt: Złoty Kieł Ganeśi. Problem w tym, że jeszcze ktoś ma dość podobny do naszego plan...

Powyższe gry studia Naughty Dog doczekały się teraz wersji na PlayStation 5 w postaci zestawu Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei.

Studio podkreśla, że nowy tytuł zawiera ulepszenia i poprawki niemal w każdym aspekcie, w tym animacji (w których dodano nową fizykę oraz animacje proceduralne), płynności działania i dynamice rozgrywki.

A wygląda to tak: