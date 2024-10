Hetman nie zniknie. Ma mieć krótszą trasę tylko na jakiś czas

Informacje o tym, że popularny Hetman ma mieć skróconą trasę przejazdu i nie jechać już z Hrubieszowa do Wrocławia, ale tylko do Krakowa, pojawiły się wiele miesięcy temu. Była też mowa o tym, że podróżnych wozić mają wagony o niższym standardzie.

Samorządowcy z Zamojszczyzny najpierw indywidualnie interweniowali próbując ten pomysł powstrzymać, a niedawno wystosowali do ministerstwa infrastruktury wspólne pismo z protestem przeciwko temu rozwiązaniu. Przypomnijmy, że podpisali się pod nim prezydent Zamościa, burmistrzowie Biłgoraja, Hrubieszowa, Tomaszowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna, a także przedstawiciel władz powiatu hrubieszowskiego. Wsparcia udzielili im również parlamentarzyści z regionu.

W poniedziałek Rafał Zwolak, prezydent Zamościa zakomunikował, że ma dobre wiadomości.

„Linia nie będzie likwidowana, a tabor będzie utrzymany. Na czas remontu węzła katowickiego (to zaplanowano w latach 2025-2027) będzie zawieszona linia Katowice – Wrocław. Po zakończeniu prac w Katowicach Hetman wznowi kursowanie do Wrocławia. Skorelowanie pociągów sprawi, że w Krakowie poczekamy tylko 20 minut na przesiadkę” – napisał w mediach społecznościowych Rafał Zwolak.

Z zamieszczonego przez niego nagrania z wypowiedzią wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka (gościł w poniedziałek w Lublinie) wynika również, że po zmianie, któa ma wejść w życie niebawem znacząco skróci się czas przejazdu Hetmanem. Podróż z Hrubieszowa do Krakowa ma trwać mniej niż godzin. Teraz to ok. 6 godzin. Analogicznie krócej będzie się jechało do stolicy Małopolski również z Zamościa, Szczebrzeszyna i Biłgoraja. Zmieniona zostanie trasa. Pociąg będzie kursował, tak jak to kiedyś było, przez Stalową Wolę, Mielec, Dębicę i Tarnów.

Podczas poniedziałkowego spotkania minister Malepszak dodał, że z analizy przejazdów wynika, że i tak zdecydowana większość podróżnych jeździła dotąd z Zamojszczyzny do Krakowa. Podróż na Dolny Śląsk kontynuowali podobno nieliczni.