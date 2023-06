Hrubieszów. Już nie będą odsyłać pacjentów. Nowy oddział w szpitalu

– Dotąd działała u nas chirurgia ogólna z pododdziałem urazowo-ortopedycznym, a od 1 lipca będziemy mieć dwa odrębne oddziały – tłumaczy Alicja Jarosińska, dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie.

Oba mają funkcjonować na dotychczasowej bazie lokalowej, w oparciu o zatrudnioną już kadrę kilkunastu pielęgniarek, lekarzy specjalistów i rehabilitanta. Szefem nowego oddziału ma być koordynujący teraz pracą ortopedii dr Michał Bąk.

Oczywiście nie obędzie się bez wydatków. Możliwe też, że przybędzie lekarzy.

– Już jesteśmy na etapie uzupełniania instrumentarium, czyli zakupu nowych, niezbędnych na bloku operacyjnym urządzeń. Poza tym myślimy o zatrudnieniu specjalisty z zakresu neurochirurgii i rozmowy w tej sprawie również są prowadzone – zdradza Jarosińska.

Podkreśla, że na otwarciu nowym oddziale skorzystają przede wszystkim pacjenci. Bo dotąd ci, którzy wymagali zabiegów wysokospecjalistycznych, jak np. wszczepiania endoprotez kolana czy stawu biodrowego albo zabiegów neurochirurgicznych musieli być odsyłani do innych placówek. Od lipca to nie będzie konieczne. Co ważne, po przeprowadzonych zabiegach ortopedycznych wszyscy będą też mogli w Hrubieszowie dochodzić do sprawności w istniejącym oddziale rehabilitacji stacjonarnej ,dziennej czy ambulatoryjnej.

Szpitalowi nowy kontrakt z NFZ także wyjdzie na dobre. Bo to nie tylko dodatkowy zastrzyk gotówki, ale również wzrost prestiżu.