Hrubieszów. Praca szuka człowieka. Są dwa etaty do wzięcia

0 A A

Na potrzeby domu dla hrubieszowskich seniorów ma być zaadaptowany ten zabytkowy dworek na ul. Staszica 9 (fot. UM Hrubieszów)

Godzina 15 w piątek 11 sierpnia to ostatni moment na złożenie dokumentów o przyjęcie do pracy. Tworzony w Hrubieszowie Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów potrzebuje ludzi z kwalifikacjami do obsadzenia dwóch stanowisk.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować