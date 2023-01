Koperta na wagę życia. Już prawie 200 mieszkańców ją ma

Akcja jest ogólnopolska. Nad Huczwą realizuje ją od początku tego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie. Specjalne pakiety zawierające kopertę, formularz i naklejkę trafiają do mieszkańców miasta: osób samotnych, starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych.

Idea jest prosta. W karcie wpisuje się swoje dane z numerem PESEL, a także informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, ale również alergiach. To szczegóły pomocne w sytuacji, gdyby danej osobie trzeba było szybko i skutecznie udzielić pomoc. W formularzu jest też miejsce na dane osoby najbliższej, z którą służby medyczne mogłyby kontaktować się w razie konieczności.

– Formularz jest umieszczany w kopercie, a ta chowana w widocznym miejscu w lodówce, na której drzwiach umieszcza się z kolei naklejkę wskazującą, że właśnie tutaj znajduje się „Koperta Życia” – wyjaśnia Aldona Malińska-Margol, kierownik hrubieszowskiego MOPS.

Z satysfakcją dodaje, że choć akcja dopiero niedawno ruszyła, to odzew na nią był bardzo dobry. Rozeszły się już niemal wszystkie z zamówionych pakietów. Zostało ledwie kilka, dlatego zamawiane będą kolejne.

Przedsięwzięcie objęła patronatem burmistrz Hrubieszowa i to z samorządowej kasy pochodzą pieniądze na sfinansowanie akcji. Ile to kosztuje? – W ubiegłym roku miasto zakupiło 200 „Kopert Życia” i wydano na ten cel 1070,10 zł. W 2023 roku planujemy zakupić kolejne 500 kopert za kwotę ok. 2700 zł – informuje Monika Podolak, sekretarz miasta.

Jak tylko nowa dostawa dotrze do Hrubieszowa, ruszy dystrybucja kolejnych kopert. Ma wyglądać identycznie, jak dotychczas. – Rozprowadzamy te pakiety przy współpracy ze spółdzielnią socjalną, także poprzez naszych pracowników, odwiedzających podopiecznych, zwróciliśmy się również do dyrekcji szpitala o rozpropagowanie tej informacji wśród pacjentów i ich rodzin – opowiada Malińska-Margol.

Jeżeli ktoś z mieszkańców miasta jeszcze „Koperty Życia” nie ma, a chciałby, aby znalazła się w jego domu, powinien po prostu skontaktować się z MOPS. Za udział w akcji nie trzeba płacić.