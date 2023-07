Pijesz herbatę, a w twój dom wjeżdża tir

Piłkarki Górnika rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu, czyli Bob Budowniczy z Łęcznej

Górnik Łęczna we wtorek rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu. Gdyby Robert Makarewicz miał wybierać ulubioną bajkę, to zapewne byłby to „Bob Budowniczy”. Inaczej nie można nazwać tego, co dzieje się w Górniku. Zespół, który w poprzednim sezonie sięgnął po wicemistrzostwo Polski praktycznie przestał istnieć.