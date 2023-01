Setki rąk do pracy. Mieszkańcy Hrubieszowa sami przeprowadzili swoją bibliotekę. Zdjęcia

Na apel o włączenie się w „łańcuch dobrych rąk” odpowiedziały przedszkolaki, uczniowie podstawówek, licealiści, ale również seniorzy z klubów Złotego Wieku oraz Czas i pracownicy MOPS. Książki nosili również osadzeni w miejscowym więzieniu. Obecni byli też policjanci, którzy kierowali ruchem, gdy ustawieni obok siebie hrubieszowianie z 3 Maja 7 pod adres 3 Maja 10 przenosili księgozbiór. Pomagała również pani burmistrz Marta Majewska i jej zastępca.

– To nie tak, że sami nie potrafiliśmy przeprowadzki zorganizować. Tak naprawdę prowadzimy ją już od tygodnia. Podczas tego happeningu chcieliśmy po prostu dać mieszkańcom miasta szanse, by poczuli, że mają swój udział w życiu naszej biblioteki – tłumaczy Jolanta Janiec, dyrektor hrubieszowskiej książnicy.

Nie potrafi określić dokładnie, jak wiele osób w akcję się włączyło, ale było ich mnóstwo, na pewno grubo ponad 350. – Wyszło wspaniale. Przedszkolaki, które dźwigać nie bardzo mogły, zagrzewały nas do działania kolędami. Śpiewali także seniorzy – relacjonuje z entuzjazmem dyrektor Janiec.

Przypomina, że biblioteka w Hrubieszowie ma już 100 lat, ale właściwie nigdy nie miała własnej siedziby z prawdziwego zdarzenia. Ostatnio zajmowała część pomieszczeń Hrubieszowskiego Domu Kultury. Teraz mieści się w zabytkowym budynku na ul. 3 Maja 10, należącym kiedyś do Fundacji Du Chateau, a przekazanym jakiś czas temu miastu. To samorząd dzięki ponad 10-milionowej unijnej dotacji, w sumie za ok. 17 mln złotych przystosował gmach do potrzeb nowej jednostki Miejskiej Biblioteki Publicznej – Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau.

– Dotąd mieliśmy do dyspozycji jakieś 200 metrów kwadratowych, a pod nowym adresem sam parter zajmowany przez bibliotekę to ok. 500 metrów, a w całym budynku to dużo ponad 1,2 tys. – cieszy się Jolanta Janiec. I już zaprasza na oficjalne otwarcie biblioteki tych, którzy wzięli udział we wtorkowej przeprowadzce, ale też wszystkich mieszkańców Hrubieszowa.

Uroczystość jest planowana na popołudnie 17 lutego.

W pięknie wyremontowanym Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa nadal swoją siedzibę będzie miała Fundacji Du Chateau, ale wygospodarowane w nim zostały również pomieszczenia dla Centrum Wolontariatu, Centrum Partnerstwa Publiczno-Społecznego, dla klubów seniora, ale również dla młodzieży.