Szerszenie zaatakowały go w domu. Mężczyzna trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w sobotę przy ulicy Karpackiej w Strzyżowie. - W budynku mieszkalnym znajdował się poszkodowany mężczyzna po użądleniu przez szerszenie -relacjonuje starszy kapitan Marcin Lebiedowicz z hrubieszowskiej Straży Pożarnej.

Pierwszej pomocy udzieliła pogryzionemu mężczyźnie załoga karetki. A następnie trafił on do szpitala, bo najprawdopodobniej doznał wstrząsu anafilaktycznego. – Strażacy przystąpili do usunięcia gniazda, zebrania owadów do foliowego worka i wypuszczeniu w pola z dala od ludzi i zabudowań. Miejsce po kokonie dokładnie spryskano środkiem owadobójczym- zaznacza starszy kapitan Lebiedowicz.

W sumie w lipcu strażacy odebrali aż 16971 zgłoszeń dotyczących usuwania gniazd lub rojów w całej Polsce. To o ponad 8300 więcej niż w analogicznym okresie 2023 roku.

Najwięcej zgłoszeń w tym roku pochodziło z województw: śląskiego (6271), podkarpackiego (4048), mazowieckiego (3845), małopolskiego (2761) oraz wielkopolskiego (2620).

- Zdarzenia związane z występowaniem owadów, takich jak szerszenie, w większości przypadków nie są nagłe. Regularne dbanie o dobry stan techniczny budynku może zapobiec zagnieżdżeniu się owadów. Właściwymi instytucjami do likwidacji gniazd lub rojów są firmy dezynsekcyjne – przypomina Straż Pożarna.