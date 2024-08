Wybiorą cztery z dziewięciu. Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim

Mieszkańcy miasta zdecydują, na co chcieliby wydać pieniądze. Co ważne, prawo to przysługuje nie tylko dorosłych, ale również młodzieży od 16 roku życia. Głosowanie odbywa się elektronicznie (na stronie konsultacje.miasto.hrubieszow.pl) oraz w formie tradycyjnej na formularzach, które są do pobrania m.in. w Wydziale Komunikacji Społęcznej, Turystyki i Promocji UM Hrubieszów. Czas na podjęcie decyzji jest do 17 września.

A jakie pomysły można wesprzeć? Na przykład zakup nowych książek i gier dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jest też propozycja stworzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 pogotowia psychologicznego, a także organizacji pikników integracyjnych dla seniorów.

Głosować można również na utworzenie parku linowego przy SP nr 1, organizację zajęć z robotyki w SP nr 3 i przy tej samej szkole stworzenie ścieżki sensorycznej. Pod głosowanie trafiła również strefa relaksu w Małpim Gaju, wypożyczalnia rowerów w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz kolejnej, w której można byłoby wypożyczać hulajnogi i rolki.