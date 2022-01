Rynek w Janowie Lubelskim będzie bardziej zielony

Co z drugą częścią Rynku, na której jest budowany nowy dworzec autobusowy? – Pierwotnie budowa powinna zakończyć się już we wrześniu ubiegłego roku – przyznaje Krzysztof Kołtyś. – Ale wykonawca przedstawił nam kilka powodów m.in. ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, przerwanie dostaw czy podwyżkę cen materiałów budowlanych, argumentując, dlaczego inwestycja nie została zakończona na czas. Z analiz prawnych, które zleciliśmy, wynikało, że ze względu na ustawę covidową powinniśmy to uwzględnić. Dlatego też został podpisany aneks do umowy. Termin zakończenia prac to czerwiec 2022 r.

– W tej części Rynku powstanie duża posadzkowa fontanna, która będzie czynna od wiosny do jesieni – zapowiada burmistrz. – Z kolei zimą będzie możliwość rozłożyć w tym miejscu sztuczne lodowisko.

Poza tym, miejsce to będzie służyć na organizację państwowych uroczystości i imprez.