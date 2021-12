Jeden minister zapowiada obowiązek szczepień dla nauczycieli. Drugi "nie jest entuzjastą"

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział we wtorek, że resort od 1 marca będzie chciał wprowadzić obowiązek szczepienia dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych.

– Nie jestem entuzjastą zmuszania kogokolwiek do czegokolwiek, natomiast jestem absolutnie zwolennikiem przekonywania – powiedział w Radiowej Jedynce szef MEiN.

– Co do pomysłu, by od 1 marca trzy grupy zawodowe musiały się szczepić, a jak nie, to nie będą pracować – to jest pomysł nieprzedyskutowany jeszcze – podkreślił Czarnek.

Dodał, że rozumie intencje i chęć szybkiej walki z koronawirusem.

– Też taką chęć mam. Natomiast wszystkie decyzje muszą być przedyskutowane co do szczegółów. Ja sobie nie wyobrażam, by w ten sposób można było zrobić nawet 10-procentowe braki w kadrze nauczycielskiej, jeśli te 10 proc. nie będzie chciało się zaszczepić – powiedział.

– To trzeba przedyskutować i trzeba do tego podchodzić racjonalnie – zastrzegł minister.