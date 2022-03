Koronawirus. Zmarło ponad 260 osób

Zgodnie z przekazanymi we wtorek danymi, w całym kraju zachorowało 12 984 osoby. W tym samym czasie wyzdrowiało 21 361 pacjentów.

W raporcie jest też mowa o przypadkach śmiertelnych. W skali całego kraju zmarło 269 osób z czego 89 nie miało chorób współistniejących.

Co do liczby ponownie zakażonych, to odnotowano 1437 takich przypadków.

województwo liczba nowych zakażeń liczba ponownych zakażeń liczba wszystkich zakażeń zgony Cały kraj 11547 1437 12984 269 dolnośląskie 794 81 875 29 kujawsko-pomorskie 1294 178 1472 14 lubelskie 786 90 876 22 lubuskie 414 44 458 4 łódzkie 682 81 763 15 małopolskie 595 59 654 15 mazowieckie 1807 216 2023 36 opolskie 167 19 186 6 podkarpackie 155 18 173 6 podlaskie 272 35 307 7 pomorskie 621 90 711 9 śląskie 617 86 703 55 świętokrzyskie 356 33 389 7 warmińsko-mazurskie 618 104 722 14 wielkopolskie 1521 199 1720 16 zachodniopomorskie 772 103 875 14

W województwie lubelskim odnotowano 786 zakażeń. Zmarły 22 osoby.