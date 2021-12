Koronawirus 20 grudnia. Niemal 10 tys. zakażeń w Polsce. Co z woj. lubelskim?

Znacząco wyższe opłaty na cmentarzu. "Wzrost jest na poziomie 20-30 proc."

Wyższe opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w Świdniku. W przypadku tzw. miejsca grzebalnego, opłata za grób jednomiejscowy wzrosła z 300 zł do 400 zł, na okres 20 lat, zaś za grób czteromiejscowy z 700 zł do 900 zł. 200 zł wyniesie dopłata za lokalizacje przy alejach z kostki brukowej. Do tych stawek trzeba doliczyć jeszcze VAT.