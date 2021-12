Koronawirus 22 grudnia. Bariera 4 mln zakażonych w Polsce przekroczona. Bardzo dużo zgonów

Moda na garaże blaszane

Garaże blaszane to jedna z konstrukcji, które najczęściej pojawiają się przy domach, na terenach działkowych czy też w przestrzeni firm. Świetnie wyglądają, są tanie, a różnorakość kształtów, wykończeń i parametrów pozwala dostosować najlepszą opcję do swoich potrzeb. Popularne garaże stalowe są produkowane z wytrzymałej blachy ocynkowanej. Można je bez problemu dopasować do stylistyki otoczenia, a te w najpopularniejszych wymiarach – 3x5m, można obecnie postawić bez pozwolenia obok własnego domu, więc taka inwestycja staje się niezwykle prosta i praktycznie pozbawiona formalności. Garaż blaszany wymaga jedynie odpowiedniego przygotowania terenu – czyli wypoziomowania, położenia płytek bądź betonowych bloczków lub też wylania wylewki.