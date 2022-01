Koronawirus. Nagły wzrost liczby zakażeń. Ponad 1,2 tys. w Lubelskiem

5 Prostych Zmian W Diecie, Które Powstrzymają Złe Zachowanie Twojego Dziecka

Wszyscy wiemy, że istnieją produkty spożywcze, które mają na nas świetny wpływ. Przez większość czasu ludzie ograniczają spożywanie słodkich pokarmów zawierających duże ilości węglowodanów. Głównie wtedy, gdy próbują schudnąć. A co z twoim mózgiem? Pokarmy pełne cukru i węglowodanów mogą uszkadzać komórki mózgowe i wyczerpywać funkcjonowanie neuroprzekaźników. Zdrowe neuroprzekaźniki są niezbędne w ludzkim zachowaniu i nastroju. Ubytek neuroprzekaźników może być przyczyną "patalogicznego" zachowania Twojego dziecka i może mieć wpływ na to, czy będzie one miało „dobry” czy „zły” dzień.