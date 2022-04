Koronawirus w Polsce, 8 kwietnia. 13 pechowców wciąż na kwarantannie

Urządzamy salon w stylu loft - na co zwrócić uwagę?

Salon to serce każdego mieszkania, w którym spędzamy wolny czas w gronie najbliższych. Jego aranżacja powinna sprzyjać odpoczynkowi, ale warto pamiętać o tym, że jednocześnie pełni on funkcję reprezentatywną. Jednym z wiodących trendów ostatnich sezonów jest nowoczesny minimalizm we wnętrzach, który idealnie wpisuje się w konwencję stylu loft. Jak urządzić salon industrialnych i cieszyć się wystrojem na miarę naszych oczekiwań? Podpowiadamy.