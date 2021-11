Najnowszy raport. Niedzielski uznaje go za „bardzo dobrą informację”

19 074 nowych zachorowań na COVID-19. Tak wynik z wtorkowego raportu MZ. Zmarło 536 pacjentów, z czego 150 wyłącznie z powodu koronawirusa.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowane są w szpitalach 27 232 łóżka i 2460 respiratorów. Hospitalizowanych jest 21 172 chorych, w tym 1825 osób podłączonych do respiratorów – poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Przekazało, że na kwarantannie przebywa 681 485 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 3 038 451 zakażonych.

Na antenie TVN24 minister zdrowia, Adam Niedzielski uznał wtorkowe dane za „bardzo dobrą informację”, bo to oznacza: – Że w stosunku do poprzedniego tygodnia jest to blisko 5-procentowy spadek. Mamy więc pierwszy dzień od początku czwartej fali, kiedy mamy zmniejszenie zakażeń, co by oznaczało, że apogeum było w zeszłym tygodniu, o ile będziemy mieli w tym tygodniu sukcesywnie coraz mniejszą liczbę zakażeń – powiedział szef MZ.

województwo liczba przypadków zgony Cały kraj 19074 526 dolnośląskie 1458 41 kujawsko-pomorskie 1138 34 lubelskie 1111 67 lubuskie 398 11 łódzkie 1101 31 małopolskie 1526 41 mazowieckie 3185 49 opolskie 399 16 podkarpackie 833 21 podlaskie 476 47 pomorskie 1077 21 śląskie 1885 49 świętokrzyskie 604 21 warmińsko-mazurskie 908 34 wielkopolskie 1707 32 zachodniopomorskie 1077 11

