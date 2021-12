Niebezpieczne powikłania u nastoletnich chłopców

Lublin znów ogranicza rozkłady komunikacji miejskiej

Do 7 stycznia mają obowiązywać okrojone rozkłady jazdy. Zmiany mają wejść w życie w najbliższy poniedziałek. Do odwołania z ulic Lublina znikną linie nocne. Nie będzie za to limitów pasażerów ani zakazu wsiadania pierwszymi drzwiami.