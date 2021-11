PiS szuka poparcia w sprawie szczepień pracowników

Chodzi o złożony w Sejmie projekt ustawy, na mocy którego pracodawca miałby prawo do sprawdzenia, który z podwładnych się zaszczepił. Na tej podstawie mógłby podejmować decyzje co do zadań, do których skieruje pracowników.

Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie samo przyjąć tych kontrowersyjnych przepisów w parlamencie. Dlatego szuka poparcia. – Co do wypracowania wspólnego modelu dla osób niezaszczepionych to chcemy z partiami opozycyjnymi ten problem wkrótce przedyskutować tak, żeby mieć jasność, czy projekt, który zaproponowaliśmy będzie miał większość, aby go wprowadzić. W tym projekcie m.in. jest to, aby można było weryfikować to, czy pracownik jest zaszczepiony – powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Tego samego dnia Marszałek Sejmu, Elżbieta Witek poinformowała, że zaprosiła na środę szefów klubów i kół parlamentarnych na rozmowę ws. weryfikacji szczepień pracowników. Mówiła także, że ostatnio nasiliła się - jej zdaniem nieuzasadniona - krytyka rządu za działania w obliczu kolejnej fali epidemii COVID-19. Zaznaczyła też, że według ekspertów szczyt zachorowań ma nastąpić na przełomie listopada i grudnia. – W związku z tym co mamy robić? Czy mamy rozłożyć ręce i nic nie robić czy jednak próbować szukać jakichś rozwiązań, które pomogłyby złagodzić tę trudną sytuację? – podkreśliła marszałek.

Zauważyła, że nasiliła się też krytyka wobec projektu ustawy posłów PiS, który ma umożliwić sprawdzenie przez pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony. – Ten projekt oczywiście do laski marszałkowskiej nie wpłynął, on został ogłoszony, ale natychmiast został potężnie skrytykowany – powiedziała Witek.